ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuç tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz 2025 Pazar günü tamamlandı. Yaklaşık 100 bini aşkın adayın katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 25 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek.



5 YIL GEÇERLİ OLACAK



ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Elde edilen puanlar, lisansüstü programlara girişin yanı sıra öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolara başvurularda da kullanılabiliyor.



ALES'E KİMLER GİREBİLİR?



ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı), Türkiye'de lisansüstü programlara başvuru ve akademik kadro alımlarında kullanılan merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez düzenlenir ve temel amacı, adayların akademik yetkinliklerini ölçmektir.



Aşağıdaki adaylar ALES'e başvurabilir:



Akademik kariyer hedefleyenler:



Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb. pozisyonlara başvuracaklar.



Lisansüstü eğitim düşünenler:



Yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru yapacak adaylar.



Bazı kamu kurumları:



KPSS dışında, belirli burs veya proje destekleri için ALES puanı istemektedir.

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