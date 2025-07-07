Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 15:44 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 15:44

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Kongre tarihi

Fenerbahçe Kulübü, merakla beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili bir açıklama yaparak seçimin tarihini açıkladı. Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Kongre tarihi
Abone Ol
Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'unyapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un 13-14 Eylül tarihinde yapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceği dile getirildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o açıklama:

"18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur.

Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe'mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk.

Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe'mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız.

Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.

Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe'mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir.

Fenerbahçe'mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz.

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz.

Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum.

Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe'mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuç tarihi Gündem ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuç tarihi
Darijo Srna: 'Arda Turan, Simeone ve Luis Enrique'nin bir karışımı!' Dünya Futbolu Darijo Srna: "Arda Turan, Simeone ve Luis Enrique'nin bir karışımı!"
Luka Modric, ağustosta Milan kadrosuna katılacak Milan Luka Modric, ağustosta Milan kadrosuna katılacak
Göztepe'nin yeni transferi Janderson korkuttu Göztepe Göztepe'nin yeni transferi Janderson korkuttu
Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti Konyaspor Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti
Türkiye, Avrupa'daki dev kulüplerin gözdesi oldu Futbol Türkiye, Avrupa'daki dev kulüplerin gözdesi oldu
Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı Trabzonspor Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı
Nazillispor'da yeni sezon için hazırlık başladı TFF 3. Lig Nazillispor'da yeni sezon için hazırlık başladı
Karşıyaka'nın yıldızları kapışıldı TFF 3. Lig Karşıyaka'nın yıldızları kapışıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Schjelderup operasyonu
2
Osimhen: "Napoli ile anlaşın, tamamdır"
3
Luis Diaz'dan vefasız hareket!
4
Galatasaray'dan yine kiralık gidiyor
5
Fenerbahçe'den sürpriz Rashforfd hamlesi!
6
Jose Mourinho'dan Alexis Sanchez'e kanca
7
Okan Buruk'un kararı: "Bonservisiyle gitsin!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.