ALES/2 soruları ve cevap anahtarı 2025 | ALES soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

ALES soruları ve cevapları için geri sayım başladı. 81 ilde organize edilen sınavlar sabah saat 10.15'te başladı. 100 soruluk iki oturumdan oluşan sınav için adaylara 150 dakika sınav süresi verilecek. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlar 5 (beş) yıl boyunca geçerli olacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek ve puan hesaplaması buna göre yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES sonuçları 25 Temmuz tarihinde duyurulacak. Sonuç ekranında adayların sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlarıyla birlikte doğru-yanlış cevap sayıları bulunacak. Peki ALES soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, ALES soru ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav bugün (6 Temmuz) saat 10.15'te başladı. Adaylar için sınav süresi 150 dakika olarak belirlenirken oturum saat 12.45'te tamamlanacak.

ÖSYM tarafından genellikle düzenlenen merkezi sınavların cevap anahtarları ilgili oturumun tamamlandığı gün erişime açılıyor. ALES soru ve cevap anahtarının bugün saat 17.00'a kadar paylaşılması bekleniyor.

ALES soruları ve cevap anahtarı, osym.ais.gov.tr adresinden yayınlanacak. Adaylar kendilerine yöneltilen soruların %10'unu görüntüleyebilecek.

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman gibi lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce aday ALES oturumuna katılıyor.

Akademik kariyer hedefi olanlar için ALES puanları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre sınav sonuçları 25 Temmuz'da erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuç ekranında sayısal ve sözel oturumdan doğru-yanlış cevap sayıları sayısal, sözel, eşit ağırlık puanları ve başarı sıralamaları yer alacak.