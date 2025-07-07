Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 13:10 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 13:10

Hikmet Çetinkaya kimdir, neden öldü?

Usta gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer almıştı. Peki, Hikmet Çetinkaya kimdir, kaç yaşındaydı?

Hikmet Çetinkaya kimdir, neden öldü?
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Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı aşkın birikimiyle iz bırakan Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

Çetinkaya, 1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede okurlarına seslendi. İl il gezerek Türkiye'deki gelişmeleri gözlemleri ile aktaran bir yazar olarak bilinir. Tarikat-ticaret-siyaset üçgeni hakkındaki yazıları ile tanınmıştır. 2000-2005 arasında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Bir dönem aynı gazetenin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) kurucu üyesidir.

Gazetenin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede köşe yazılarını sürdüren Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.
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