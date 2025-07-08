Fenerbahçe'den sürpriz Walker-Peters hamlesi

Adı Beşiktaş ile anılan Kyle Walker-Peters'ın transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in, Kyle Walker-Peters ile görüştüğü ve 28 yaşındaki oyuncuya teklifini sunduğu öne sürüldü.

calendar 08 Temmuz 2025 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den sürpriz Walker-Peters hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismin peşine düştü.

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sağ bek Kyle Walker-Peters'i gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon euro yıllık ücret teklif etti


EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Peters'in peşinde Beşiktaş'ın yanı sıra Everton ve Tottenham'ın da olduğu, Sarı-Lacivertli ekibin transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar resmi teklif sunmuş, beklemeye geçmişti.

SEZON PERFORMANSI

Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. 

 
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