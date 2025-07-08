Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismin peşine düştü.
Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sağ bek Kyle Walker-Peters'i gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon euro yıllık ücret teklif etti
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Peters'in peşinde Beşiktaş'ın yanı sıra Everton ve Tottenham'ın da olduğu, Sarı-Lacivertli ekibin transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI
Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar resmi teklif sunmuş, beklemeye geçmişti.
SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sağ bek Kyle Walker-Peters'i gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon euro yıllık ücret teklif etti
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Peters'in peşinde Beşiktaş'ın yanı sıra Everton ve Tottenham'ın da olduğu, Sarı-Lacivertli ekibin transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMIŞTI
Beşiktaş'ın Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda basında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar resmi teklif sunmuş, beklemeye geçmişti.
SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.