YKS sonuçları erken mi açıklanacak, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih daha önce yayımlanan kılavuzla belirlenmişti. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların başarı sıralamaları da belli olacak. Adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dilden yaptıkları sıralamalarda üniversiteleri tercih edecek. YKS'de herhangi bir baraj uygulaması bulunmazken bazı bölümlerin tercih edilebilmesi için taban puan uygulanacak. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversite ve bölüme yer verebilecek. YKS sonuç ekranında adayların oturumlardan elde ettikleri toplam puan, yerleştirme puanı eklenmiş hali, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki YKS sonuçları erken mi açıklanacak? İşte, YKS sonuçları takvimi…

Sosyal medya ve bazı eğitim platformlarında sınav sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre değerlendirme işlemleri yaklaşık 30 gün sürecek. YKS sınav sonuçları, 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için sonuçların sabah erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.

Üniversite sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. "YKS sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde şifresini unutan adaylar " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilecek.

YKS sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlara göre bilgiler yer alacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları yer alacak. Yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları da benzer şekilde sonuç ekranında bulunacak. Adayların diploma puanının başarı puanına dönüştürülmüş hali ve oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları sonuç ekranında olacak.

Üniversite tercih takvimi ise sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Yayımlanan tercih kılavuzunda iki ve dört yıllık bölümlerin kontenjan bilgisi yer alacak. Adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Tercih tarihleri boyunca adaylar üniversite ve bölüm ekleme çıkarma yapabilecek. YKS yerleştirme işlemleri ise puan üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak.