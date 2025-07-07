Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!

Beşiktaş, Jens Cajuste transferi için Napoli ile anlaşma sağladı. Ancak İsveçli futbolcu henüz son kararını vermedi.

calendar 07 Temmuz 2025 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için önemli bir adım attı.

Siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Jens Cajuste için kulübüyle anlaşma sağladı. Taraflar, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı.

RESMİ ONAYINI VERMEDİ


Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İsveçli futbolcu, Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma olmasına rağmen beklemeye geçti. Oyuncu, şu ana kadar transfer için resmi onayını vermedi.

SOLSKJAER FAKTÖRÜ

Beşiktaş cephesi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Cajuste'yi ikna etmeye yakınlaşmıştı. Hatta oyuncunun, Crystal Palace, Burnley ve Sevilla gibi rakiplere rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiği ifade edilmişti. Ancak Di Marzio'nun son iddiası, bu görüşmelerin henüz kesin bir sonuçla noktalanmadığını gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Ipswich Town'da kiralık geçiren Jens Cajuste, 33 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. 

 
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