Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme: Jens Cajuste!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için önemli bir adım attı.
Siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Jens Cajuste için kulübüyle anlaşma sağladı. Taraflar, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı.
RESMİ ONAYINI VERMEDİ
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İsveçli futbolcu, Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma olmasına rağmen beklemeye geçti. Oyuncu, şu ana kadar transfer için resmi onayını vermedi.
SOLSKJAER FAKTÖRÜ
Beşiktaş cephesi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Cajuste'yi ikna etmeye yakınlaşmıştı. Hatta oyuncunun, Crystal Palace, Burnley ve Sevilla gibi rakiplere rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiği ifade edilmişti. Ancak Di Marzio'nun son iddiası, bu görüşmelerin henüz kesin bir sonuçla noktalanmadığını gösterdi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Ipswich Town'da kiralık geçiren Jens Cajuste, 33 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.
Siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Jens Cajuste için kulübüyle anlaşma sağladı. Taraflar, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı. Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı.
RESMİ ONAYINI VERMEDİ
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İsveçli futbolcu, Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma olmasına rağmen beklemeye geçti. Oyuncu, şu ana kadar transfer için resmi onayını vermedi.
SOLSKJAER FAKTÖRÜ
Beşiktaş cephesi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Cajuste'yi ikna etmeye yakınlaşmıştı. Hatta oyuncunun, Crystal Palace, Burnley ve Sevilla gibi rakiplere rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiği ifade edilmişti. Ancak Di Marzio'nun son iddiası, bu görüşmelerin henüz kesin bir sonuçla noktalanmadığını gösterdi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekibi Ipswich Town'da kiralık geçiren Jens Cajuste, 33 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.