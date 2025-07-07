Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 14:33 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 14:33

Seda Selek neden yok? 7 Temmuz Seda Seda Halk TV'den ayrıldı mı?

Halk TV ekranlarında hafta içi her gün saat 11.00'da yayınlanan Neden Sonuç programında Seda Selek'in yayında olmaması kafaları karıştırdı. Peki, 7 Temmuz Seda Selek neden yok?

Seda Selek neden yok? 7 Temmuz Seda Seda Halk TV'den ayrıldı mı?
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Halk TV'de hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında yayınlanan Neden Sonuç programının sunucusu Seda Selek'in 7 Temmuz Pazartesi gününde yayında olmaması izleyenleri üzen bir gelişme oldu. Konu hakkında henüz Halk TV'den bir açıklama gelmedi.

SEDA SELEK NEDEN YOK?

Halk TV'de hafta içi her gün saat11.00-13.00 arasında yayınlanan Neden Sonuç programında sunucu Seda Selek yer almadı. Onun yerine programda Mehmet Tezkan yer aldı.

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Neden Sonuç programını sunan Seda Selek'in Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığı konusunda net bir açıklama gelmedi.

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Selek, 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı.

Medya dünyasına adımını 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi pek çok kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulundu.

Üç yıl boyunca Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan Seda Selek, kısa bir süreliğine kanaldan ayrılmış, ancak yeniden Halk TV'ye dönme kararı almıştı.
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