Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 10:59 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 10:59

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB takvimiyle LGS sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS sonuç tarihi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS SONUÇ TARİHİ

LGS sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

LGS TERCİH TAKVİMİ

LGS sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
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