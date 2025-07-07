Yusuf Demir'e La Liga'dan 5 teklif

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Yusuf Demir'e La Liga'dan 5 takım talip oldu.

calendar 07 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yusuf Demir'e La Liga'dan 5 teklif
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Galatasaray'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'e İspanya'dan 5 takım talip oldu.

Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan ve Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalatmak istediği Yusuf'a İspanya'dan Valencia, Osasuna, Espanyol, Getafe ve Elche kulüpleri talip oldu.

Henüz Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif olmazken, teklif ulaşsa dahi sarı kırmızılı kulübün yönetimi; Okan Buruk'tan gelen rapora göre hareket edecek.


GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.

GALATASARAY, 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir daha sonra Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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