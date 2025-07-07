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Ufuk Özünlü kimdir, ne iş yapıyor? 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü aslen nereli?
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 09:15 -
Güncelleme Tarihi:
07 Temmuz 2025 09:15
Ufuk Özünlü kimdir, ne iş yapıyor? 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü aslen nereli?
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final güreşleri öncesinde Güreş Ağalığı ihalesi gerçekleştirildi. İş İnsanı Ufuk Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lirayla gelecek yılın ihalesini kazandı. Kırkpınar Ağası olan Ufuk Özünlü'nün hayatı ve yaşantısı merak konusu oldu. Daha önceki açıklamalarında babasının izinden gittiğini ifade eden Ufuk Özünlü, Trakya Üniversitesi mezunudur. Peki Ufuk Özünlü kimdir, mesleği ne? İşte, 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün hayatı…
Ufuk Özünlü geçtiğimiz yıl Kırkpınar ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 TL'lik rekor teklifiyle kazanmıştı. Bu yılda yeni bir rekor ortaya çıkarken 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu. İstanbul doğumlu olan Özünlü, farklı sektörlerde faaliyet gösterirken 2001 yılından itibaren iş hayatında yer aldığı biliniyor. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü 2013 yılından itibaren Özünlü Damper şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı. Peki Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Ufuk Özünlü'nün kariyeri…
KIRKPINAR AĞASI UFUK ÖZÜNLÜ KİMDİR?
1978 yılında doğan Ufuk Özünlü'nün aslen Sinoplu olduğu bilinmektedir. Özünlü'nün babası Sultangazi Yağlı Güreşleri'nde 3 yıl üst üste ağalık yaparak altın kemer sahibi olmuştur.
Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Özünlü, 2001 yılından itibaren iş hayatında farklı görevler üstlenmiştir.
2013 yılından itibaren Özünlü Damper adlı şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanlıı'Nı üstlenmiştir.
2024 yılında Kırkpınar Ağalık İhalesini 34 milyon 571 bin liralık rekor teklifle kazanmıştır. Bu sene ise 40 milyon 664 bin liralık teklifle 665. Kırkpınar Ağası olmuştur.
Evli ve üç cocuk babası olan Ufuk Özünlü, önümüzdeki yıl da Kırkpınar Ağası olması durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacak.
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