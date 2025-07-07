Fenerbahçe'de Asensio gelişmesi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio için devreye girdi.
Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun menajerine yıllık 12 milyon euro maaş içeren sözlü bir teklif iletti. Fransız devi PSG ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Asensio için kulüpler arası temaslarda da önemli ilerleme sağlandı.
PSG, KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı takdirde bonservis konusunda kolaylık göstereceğini bildirdi.
CİDDİ ŞEKİLDE GÜNDEMDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda Avrupa'nın önemli isimlerine yöneldiği süreçte, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi ciddi şekilde gündemde.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi. Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Marco Asensio'nun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
KARİYERİ
Mallorca altyapısında yetişen Marco Asensio daha sonra Espanyol, Real Madrid ve PSG'de oynadı. İspanya Milli Takımı'nda 38 kez süre alan Marco Asensio, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun menajerine yıllık 12 milyon euro maaş içeren sözlü bir teklif iletti. Fransız devi PSG ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Asensio için kulüpler arası temaslarda da önemli ilerleme sağlandı.
PSG, KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı takdirde bonservis konusunda kolaylık göstereceğini bildirdi.
CİDDİ ŞEKİLDE GÜNDEMDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda Avrupa'nın önemli isimlerine yöneldiği süreçte, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi ciddi şekilde gündemde.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki İspanyol yıldız, geride kalan sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de, ikinci yarısını ise kiralık Aston Villa'da geçirdi. Marco Asensio bu süreçte 37 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist üretti.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Marco Asensio'nun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. İspanyol yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
KARİYERİ
Mallorca altyapısında yetişen Marco Asensio daha sonra Espanyol, Real Madrid ve PSG'de oynadı. İspanya Milli Takımı'nda 38 kez süre alan Marco Asensio, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.