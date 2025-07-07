İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'de transfer iddiaları günden güne artıyor. Takımlar kadrolarına yeni isimler katmaya çalışırken İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray ile anılıyor. Gündoğan'ın eşinden gelen paylaşım ise Türkiye'ye geldiklerini ortaya koydu.

Manchester City forması İlkay Gündoğan'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bugün sosyal medya hesabından Türkiye temalı paylaşımda bulundu.

Manchester City'nin turnuvadan ayrılmasıyla beraber tatile çıkan oyuncu aile ile beraber Türkiye'ye geldi. Şu an için Türkiye'ye gelme nedeni bilinmezken gözler transfer duyurusunda.

İngiltere Premier Lig'de sezon sona erdi, Manchester City için FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlamıştı. Turnuvada Al Hilal'e elenen Manchester City turnuvaya veda ederken oyuncular aileleri ile beraber tatile çıktı.

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın eşinden gelen Türkiye paylaşımı ise Galatasaray ile anlaştı iddialarını ortaya koydu. Şu an için transferin son durumu netleşmezken gözler gelecek olan açıklamalarda olurken Gündoğan ailesi tatil için Bodrum'u tercih etti.

Sarı kırmızılı ekip ile adı anılan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Uçakta poz veren Gündoğan ailesi Türkiye yolcusu olduğunu paylaştı. Ailenin Türkiye'ye gelmesi ise Galatasaray transferiyle ilgili iddiaları güçlendirdi. Sara Gündoğan'ın sonraki hikayesi ise Bodrum'dan geldi.