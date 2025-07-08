Adnan Karahisar, Adana 01 FK'de

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Adnan Karahisar, kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Adana 01 FK'de.

calendar 08 Temmuz 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Adnan Karahisar, Adana 01 FK'de
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Beşiktaş yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Serdal Adalı yönetimi ve Ole Gunnar Solskjaer, hangi oyuncuların takımda kalıp hangilerinin gideceğini belirliyor.

Beşiktaş Kulübü, altyapı oyuncularından Adnan Karahisar'ın TFF 2. Lig ekiplerinden Adana 01 FK'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki santrforun bir sezonluğuna Adana 01 FK'ye kiralandığı belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş U19 forması terleten Adnan Karahisar, takımı ile 16 kez gol sevinci yaşadı.

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