Haber Tarihi: 07 Temmuz 2025 18:22 - Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 18:22

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet kandil takvimi

Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam alemi tarafından araştırılıyor. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk kandili olan Regaip Kandili geride kaldı. Sıradaki kandil olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil ediyor. Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet kandil takvimi
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2025 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Miraç, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Bu kutsal günde milyonlarca Müslüman dualarını edecek, namazlarını kılacak ve oruç tutmak isteyenler oruç tutacak. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

 Buna göre; Miraç Kandili, 15 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
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