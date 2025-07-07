14 günlük memur maaş farkı 2025 ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

Haziran ayı enflasyonu 1.37 olarak açıklanırken bu yılın geride kalan 6 aylık enflasyon rakamı belli oldu. Enflasyona göre memur, emekli ve memur emeklisi zamları belli oldu. Memur maaşına göre hesaplanan evde bakım yardımı, engelli aylığı, bedelli askerlik ve diğer birçok ödeme de artış oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başlıyor. 15 Temmuz - 15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlendiğinden Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılacak. Enflasyon farkı ödeme takvimi, memurlar tarafından merak ediliyor. Peki Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, memur maaş farkı için beklenen tarih…

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında aldığı zam oranı yüzde 15.57 oldu. Enflasyondan oluşan fark ödemeleri için geri sayım başladı.

Memur ve memur emeklisinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başladığından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında fark ödemesi olacak.

Maaş farkı ödemeleri banka, PTT şubelerinden veya ATM'ler aracılığıyla alınacak. 14 günlük fark ödemesinin memur maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşmesi bekleniyor. Maaş ödemesi yapılmadığı takdirde ay sonuna kadar fark ödemelerinin yapılması ön görülüyor. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte memur ve memur emeklileri bu ay zamlı maaş alacak.

1/4 Şube Müdürü 76.659 TL

9/1 Üniversite Mezunu Memur 52.617 TL

1/4 Uzman Öğretmen 67.766 TL

1/4 Öğretmen 61.146 TL

1/3 Başkomiser 74.490 TL

8/1 Polis Memuru 68.084

1/4 Uzman Doktor 126.119 TL

1/4 Mühendis 78.200 TL

5/1 Hemşire 61.759 TL

11/1 Teknisyen 54.547 TL

1/4 Profesör 111.348 TL

7/1 Araştırma Görevlisi 73.792 TL

1/4 Vaiz 63.916 TL

1/4 Avukat 73.515 TL