CANLI
10'
Fenerbahçe
0
Liverpool
0
CANLI
9'
AEK Athens
0
Real Madrid
0
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
BİTTİ
Rennes
0
Olympiakos
0

CANLI | Vincenzo Italiano konuşuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacağı maç öncesi açıklamalarda bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 20:55
CANLI | Vincenzo Italiano konuşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacağı maç öncesi Celtic Park'ta basın toplantısı düzenliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açıklamaları anbean aktarıyoruz....

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü




VINCENZO ITALIANO


- Vincenzo Italiano: "Bence takım kurduğum zaman inanıyorum ki seçtğiniz oyuncular önemli, onların size güvenmesi sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım. Oynayacakları geldiği zaman iyi seviyede olmaları, ne yapmaları gerektğini biliyor olması lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak. Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız."

- Vincenzo Italiano: "Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek.

Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz."

HYEON-GYU OH

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

- Hyeon-Gyu Oh: "Çok heyecanlıyım, hazırım. 2 aydır bu maçı bekliyordum.

Burada olmak, geri dönmek çok özel bir his. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün şekilde İngilizce konuşamıyordum. Celtic'te beni ailenin parçası olarak benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Değişik goller içindeyim. Gol atsam da atmasam da çok özel. Gol atarsam da mutlu olacağım. Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim."

"GOL ATTIĞIMDA AĞLAYABİLİRİM"

- Hyeon-Gyu Oh: "Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile..."

"CELTIC'İ ÇOK SEVİYORUM"

Hyeon-Gyu Oh: "Celtic'e gelmeden önce İngilizce bilmiyordum, burada çok şey öğrendim. Oynayamadığım zamanlar da oldu. Son altı aydır oynuyorum, gayet iyiyim. Celtic'i gerçekten çok seviyorum, kalbimde özel bir yeri var."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.