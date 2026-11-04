CANLI | Vincenzo Italiano konuşuyor

VINCENZO ITALIANO

HYEON-GYU OH







"Bence takım kurduğum zaman inanıyorum ki seçtğiniz oyuncular önemli, onların size güvenmesi sizin onlara güvenmeniz lazım. Sisteme uyan oyuncular lazım. Oyuncuların kendini önemli hissetmesi lazım. Oynayacakları geldiği zaman iyi seviyede olmaları, ne yapmaları gerektğini biliyor olması lazım. Bunu şu ana kadar iyi yapıyoruz. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruplardan çıkmak. Celtic'e karşı oynayacağız. Celtic de puan almaya ihtiyacı olan bir takım. İşimiz zor olacak. Bazı değişiklikler olacak. Çünkü pazar günü yine maçımız var. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız.""Trossard'dan bahsediyoruz. Tanınan, kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu. Ortada ve kanatlarda oynayabiliyor. Çözümümüzü hep beraber göreceğiz. Şu an yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuların tamamını işin içine dahil etmek.Son birkaç günde Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Pas kalitelerini, son topları oynamalarını, oyunu okumalarını, şutlarını aradık. Bunlarda eksik kaldık. Onlar olmadan da pozitif sonuçlar aldık. Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz.""Çok heyecanlıyım, hazırım. 2 aydır bu maçı bekliyordum.Burada olmak, geri dönmek çok özel bir his. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün şekilde İngilizce konuşamıyordum. Celtic'te beni ailenin parçası olarak benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Değişik goller içindeyim. Gol atsam da atmasam da çok özel. Gol atarsam da mutlu olacağım. Beşiktaş oyuncusuyum, Beşiktaş'ta gururla oynuyorum, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim.""Celtic'e ilk geldiğimde çok gençtim, hayalleri ve rüyaları olan bir gençtim. Zor ve güzel zamanlar geçirdim, anılarım var Celtic'te. Çok teşekkür etmek istiyorum tüm taraftarlara. Gol attığımda ağlayabilirim bile...""Celtic'e gelmeden önce İngilizce bilmiyordum, burada çok şey öğrendim. Oynayamadığım zamanlar da oldu. Son altı aydır oynuyorum, gayet iyiyim. Celtic'i gerçekten çok seviyorum, kalbimde özel bir yeri var."