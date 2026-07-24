S Sport ve S Sport 2 artık Disney+'ta

Premium spor içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan S Sport ve S Sport2 kanalları, 29 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'deki Disney+ izleme deneyimine dahil oluyor. Disney+ üyeleri, platformun ESPN spor alanı üzerinden erişebilecekleri S Sport ve S Sport2 kanallarıyla NBA, Laliga, Serie A, EuroLeague gibi spor dünyasının en çok takip edilen liglerini, organizasyonlarını ve özel karşılaşmalarını canlı izleme fırsatı bulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu yılın başlarında, The Walt Disney Company Türkiye'nin ulusal TV kanalı NOW'ın canlı yayınının platformda yerini almasının ardından, S Sport ve S Sport2 kanallarının üyelerle buluşması Disney+'ın canlı içerik yelpazesini daha da genişletiyor. Kanallar, mevcut tüm üyelik modellerine herhangi bir ek ücret olmadan lineer şekilde sunuluyor.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin sahne aldığı EuroLeague Basketbol, milli gururumuz Alperen Şengün'ün ve yeni transfer Tarık Biberovic'in forma giyeceği NBA, VNL (Volleyball Nations League), Wimbledon ve MotoGP gibi dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen liglerin ve turnuvaların yanı sıra, milli gururlarımız; Arda Güler'in yer aldığı LaLiga ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı Serie A'dan Avrupa futbolunun dev karşılaşmaları S Sport ve S Sport2 kanalları aracılığıyla Disney+ izleyicilerine sunulacak. Halihazırda platformda yer alan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi (UWCL), Amerikan Kolej Futbolu ve Kolej Basketbolu (NCAA) yayınlarına ek olarak bu yeni içeriklerle birlikte genişleyen spor seçkisi, Disney+ üyelerine canlı spor yayınlarını; popüler diziler, filmler, global eğlence içerikleri ve lokal orijinal yapımlarla bir arada sunan daha kapsamlı bir izleme deneyimi sağlayacak.
Saran Group CEO'su Azade Zeynep Acar Haksal gerçekleşen iş birliğine dair: "Spor yayıncılığının hem dünyada hem de Türkiye'de dinamikleri hızla dönüşüyor, kullanıcıların premium içeriklere daha esnek bir şekilde platformlar üzerinden erişme beklentisi de büyüyor. Disney+ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, S Sport'un güçlü spor içerik portföyünü çok daha geniş kitlelerle buluştururken, Türkiye'de dijital spor yayıncılığı açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Saran Group olarak uzun yıllardır yalnızca Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da spor ve medya içeriklerinin dağıtımı, yayıncılığı ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, Türk sporseverlere şimdi Disney+ gibi global ölçekte güçlü bir platform üzerinden de ulaştıracak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.
Disney+ Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Karl Holmes ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'deki Disney+ izleyicilerine bu harika spor kanallarını sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Basketbol, futbol ve voleybol Türkiye'nin spor kültürünün zaten çok önemli birer parçası; bunlara eklenen tenis ve motor sporlarının yanı sıra, üyelerimize sevdikleri spor dallarından daha da fazlasını sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Disney+, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekortmeni filmler, ödüllü diziler, yıl boyunca canlı spor yayınları ve çok daha fazlasını kapsayan sürekli genişleyen bir kütüphaneye sahip. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX ve ESPN kapsamındaki içeriklerle Disney+, belgesellerden eleştirmenlerce beğenilen dramalara, komedilerden klasik animasyonlara ve genel eğlenceye kadar her şeyi kapsıyor.
S Sport ve S Sport2 kanalları, 29 Temmuz'dan itibaren canlı olarak Disney+'ta!
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin sahne aldığı EuroLeague Basketbol, milli gururumuz Alperen Şengün'ün ve yeni transfer Tarık Biberovic'in forma giyeceği NBA, VNL (Volleyball Nations League), Wimbledon ve MotoGP gibi dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen liglerin ve turnuvaların yanı sıra, milli gururlarımız; Arda Güler'in yer aldığı LaLiga ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı Serie A'dan Avrupa futbolunun dev karşılaşmaları S Sport ve S Sport2 kanalları aracılığıyla Disney+ izleyicilerine sunulacak. Halihazırda platformda yer alan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi (UWCL), Amerikan Kolej Futbolu ve Kolej Basketbolu (NCAA) yayınlarına ek olarak bu yeni içeriklerle birlikte genişleyen spor seçkisi, Disney+ üyelerine canlı spor yayınlarını; popüler diziler, filmler, global eğlence içerikleri ve lokal orijinal yapımlarla bir arada sunan daha kapsamlı bir izleme deneyimi sağlayacak.
Saran Group CEO'su Azade Zeynep Acar Haksal gerçekleşen iş birliğine dair: "Spor yayıncılığının hem dünyada hem de Türkiye'de dinamikleri hızla dönüşüyor, kullanıcıların premium içeriklere daha esnek bir şekilde platformlar üzerinden erişme beklentisi de büyüyor. Disney+ ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, S Sport'un güçlü spor içerik portföyünü çok daha geniş kitlelerle buluştururken, Türkiye'de dijital spor yayıncılığı açısından da önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Saran Group olarak uzun yıllardır yalnızca Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da spor ve medya içeriklerinin dağıtımı, yayıncılığı ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, Türk sporseverlere şimdi Disney+ gibi global ölçekte güçlü bir platform üzerinden de ulaştıracak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.
Disney+ Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Karl Holmes ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'deki Disney+ izleyicilerine bu harika spor kanallarını sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Basketbol, futbol ve voleybol Türkiye'nin spor kültürünün zaten çok önemli birer parçası; bunlara eklenen tenis ve motor sporlarının yanı sıra, üyelerimize sevdikleri spor dallarından daha da fazlasını sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Disney+, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekortmeni filmler, ödüllü diziler, yıl boyunca canlı spor yayınları ve çok daha fazlasını kapsayan sürekli genişleyen bir kütüphaneye sahip. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX ve ESPN kapsamındaki içeriklerle Disney+, belgesellerden eleştirmenlerce beğenilen dramalara, komedilerden klasik animasyonlara ve genel eğlenceye kadar her şeyi kapsıyor.
S Sport ve S Sport2 kanalları, 29 Temmuz'dan itibaren canlı olarak Disney+'ta!