Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili flaş cevap

Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili flaş cevap
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04 Mayıs 2025 22:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi sonrası geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Jose Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz." dedi.

"KENDİ İÇ MESELEMİZ"

Portekizli teknik adam, "Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ FUTBOL BU, TÜRK FUTBOLU"

Mourinho, "Bana ve oyunculara yapılan reaksiyonları normal karşılıyorum bu kültürde. İşler beklendiği gibi olmadığında bu tarz tepkiler olabiliyor. Çünkü futbol bu, özellikle Türk futbolu. Bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam." açıklamasını yaptı.

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