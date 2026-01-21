20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bodo Glimt maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı için açıklama!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN NE KADAR İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

 



"Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor" diyen Guardiola, "Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" ifadelerini kullandı. 

"BAZI BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VARDI"

Guardiola, kadrodaki eksiklerin oyunu etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Sahada olanlar ise tıpkı geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı."

"G.SARAY MAÇI ÖNCESİ DİNAMİĞİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Guardiola, önlerindeki maçlara dikkat çekerek daha fazlasını beklediğini dile getirdi:

"Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik."

"ONLARI TEBRİK EDİYORUZ"

Kanatlarda yaşanan eksiklere de değinen İspanyol çalıştırıcı, "Savinho ve Jeremy Doku yoktu. Bazı bölgelerde eksik oyuncularımız var, onlar olsa daha fazla istikrar sağlardık. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
