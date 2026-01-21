20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Ajax, Villarreal'i son dakikalarda yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Ajax, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

calendar 21 Ocak 2026 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, Villarreal'i son dakikalarda yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal ile Ajax karşı karşıya geldi.

Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-1'lik skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Oscar Gloukh ile 89. dakikada Oliver Edvardsen kaydetti.

Villarrel'in tek golünü ise 49. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi attı.

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 6 yaptı. Villarreal, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Ajax, Olympiakos'u ağırlayacak. Villarreal, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.