UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal ile Ajax karşı karşıya geldi.
Ceramica Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-1'lik skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Oscar Gloukh ile 89. dakikada Oliver Edvardsen kaydetti.
Villarrel'in tek golünü ise 49. dakikada Tanitoluwa Oluwaseyi attı.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 6 yaptı. Villarreal, 1 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Ajax, Olympiakos'u ağırlayacak. Villarreal, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.
