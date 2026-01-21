20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Monaco'yu 6-1 mağlup etti.

21 Ocak 2026 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Real Madrid, Monaco'yu ağırladı.

Estadio Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 5-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5 ve 26. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Franco Mastantuono, 55. dakikada Thilo Kehrer'in kendi kalesine attığı gol, 63. dakikada Arda Güler'in asistinde Vinicius Junior ve 80. dakikada Jude Bellingahm'dan geldi.

Monaco'nun tek golünü ise 72. dakikada Jordan Teze attı.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 15 yaptı. Monaco, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Real Madrid, Benfica deplasmanına gidecek. Monaco, Juventus'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
