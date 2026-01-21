UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında PSG, Sporting CP'ye konuk oldu.
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri, 74 ve 90. dakikada Luis Suarez kaydetti.
PSG'nin tek golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
Bu sonucun ardından PSG, 13 puanda kaldı. Sporting CP, puanını 13'e yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında PSG, Newcastle United'ı konuk edecek. Sporting CP, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
