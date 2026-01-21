20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Luis Suarez, PSG'ye kabus oldu! 90. dakikada büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Sporting CP'ye 2-1 mağlup oldu.

21 Ocak 2026 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luis Suarez, PSG'ye kabus oldu! 90. dakikada büyük şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında PSG, Sporting CP'ye konuk oldu.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri, 74 ve 90. dakikada Luis Suarez kaydetti.

PSG'nin tek golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG, 13 puanda kaldı. Sporting CP, puanını 13'e yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında PSG, Newcastle United'ı konuk edecek. Sporting CP, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
