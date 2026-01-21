20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Victor Osimhen rekor için sahada

39 gün sonra Galatasaray'a geri dönen Victor Osimhen, Atletico Madrid karşısında rekor kırmak için sahaya çıkacak.

calendar 21 Ocak 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 08:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen rekor için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Üst tur şansını Manchester City ile deplasmanda oynanacak son hafta maçına bırakmak istemeyen Galatasaray'da Victor Osimhen takıma döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında toplam 12 kez ağları sarstı.

12 gollü Nonda ve Baros'u yakalayan Osimhen, Atletico Madrid'e gol atması halinde kulüp tarihinin Avrupa arenasında en skorer yabancısı olacak.


Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde ligde Antalyaspor maçında görev alan Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray'da 6 resmi maçta görev yapamadı. Osimhen, Nijerya'nın turnuvayı üçüncü tamamlamasıyla 39 gün sonra geri döndü.

MAURO ICARDI KULÜBEYE

Osimhen'in dönüşü ile Mauro Icardi kulübeye çekiliyor. Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancısı olmak isteyen Icardi (71) Hagi'nin 1 gol gerisinde bulunuyor. Icardi egale etmek için bir, rekoru ele geçirmek için 2 gol hedefiyle bugün şans bekleyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.