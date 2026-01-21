Victor Osimhen rekor için sahada

Üst tur şansını Manchester City ile deplasmanda oynanacak son hafta maçına bırakmak istemeyen Galatasaray'da Victor Osimhen takıma döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında toplam 12 kez ağları sarstı.
12 gollü Nonda ve Baros'u yakalayan Osimhen, Atletico Madrid'e gol atması halinde kulüp tarihinin Avrupa arenasında en skorer yabancısı olacak.
Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde ligde Antalyaspor maçında görev alan Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, Galatasaray'da 6 resmi maçta görev yapamadı. Osimhen, Nijerya'nın turnuvayı üçüncü tamamlamasıyla 39 gün sonra geri döndü.
MAURO ICARDI KULÜBEYE
Osimhen'in dönüşü ile Mauro Icardi kulübeye çekiliyor. Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancısı olmak isteyen Icardi (71) Hagi'nin 1 gol gerisinde bulunuyor. Icardi egale etmek için bir, rekoru ele geçirmek için 2 gol hedefiyle bugün şans bekleyecek.
