20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Olympiakos, evinde Bayer Leverkusen'i iki golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Olympiakos sahasında Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup etti.

21 Ocak 2026 01:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiakos, evinde Bayer Leverkusen'i iki golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Olympiakos ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Joao Costa ile 45+1. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.

Bu sonucun ardından Olympiakos, 8 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Olympiakos, Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, Villarreal'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
