UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Olympiakos ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Joao Costa ile 45+1. dakikada Mehdi Taremi kaydetti.
Bu sonucun ardından Olympiakos, 8 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 9 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Olympiakos, Ajax deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, Villarreal'i ağırlayacak.
