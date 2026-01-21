20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası oynanan 9 maçla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası oynanan 9 maçla başladı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, dün gece oynanan maçlarla başladı.

Çalkantılı günler yaşayan İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında ağırladığı Monaco'yu 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 26. dakikalarda Kylian Mbappe, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Jan Kehrer (kendi kalesine), 63. dakikada Vinicius Junior, 80. dakikada Jude Bellingham attı. Monaco'nun tek golü 72. dakikada Jordan Teze'den geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı.

Lig aşamasının lideri Arsenal, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Inter'i 10 ve 31. dakikalarda Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres'in golleriyle 3-1 yenerken, Inter'in golünü 18. dakikada Petar Sucic kaydetti.

SON ŞAMPİYON PSG, DEPLASMANDA KAYBETTİ

Turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain, deplasmanda Sporting'e 2-1 yenildi.

Portekiz temsilcisinin gollerini 74 ve 90. dakikalarda Luis Suarez, PSG'nin golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı.

İngiliz temsilcisi Tottenham, sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund ekibini 14. dakikada Cristian Romero ve 37. dakikada Dominic Solanke'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Konuk takımda forma giyen Jonathan Svensson 26. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika): 1-4

Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere): 3-1

Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa): 6-1

Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya): 1-1

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
