20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Beşiktaş'ta mutlu son: Emmanuel Agbadou

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği ve uzun süredir peşinde koştuğu Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Agbadou için İngiliz ekibi Wolverhampton ile son detaylar üzerinde çalışıyor.

calendar 21 Ocak 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta mutlu son: Emmanuel Agbadou
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son 9 resmi maçını kaybetmeyen (6G- 3B), üst üste 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlılar bir yandan elindeki oyuncularla vedalaşırken, diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ara transfer döneminde en çok istediği oyuncu olan Emmanuel Agbadou'nun takıma katılmasına artık sadece saatler kaldı.

28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş şartlarını zorladı ve teklifini kiralama bedeliyle birlikte satın alma maddesi dahil 15 milyon euroya kadar çıkardı.


FİNAL GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Tarafların artık final görüşmeleri yaptığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun, transferinin bugün ya da yarın sonuçlandırılarak İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

BAVULUNU HAZIRLADI

Agbadou'nun da kulüplerin el sıkışmasıyla birlikte yola çıkmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı.

ANLAŞMA 3.5 YILLIK OLACAK

Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen tecrübeli stoper ile yapılan anlaşma 3.5 yıllık olacak. Siyah-beyazlılarla, Wolverhampton arasındaki ödeme planı konusu tamamlandığında deneyimli oyuncu, kendisini Haziran 2029'a kadar Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.