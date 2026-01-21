20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Kopenhag ile Napoli yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kopenhag ile Napoli 1-1 berabere kaldı.

Kopenhag ile Napoli yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kopenhag ile Napoli karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golünü 39. dakikada Scott Mc Tominay kaydetti. Kopenhag'a beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Jordan Larsson kaydetti.

Kopenhag'da Thomas Delaney, 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 8 yaptı. Kopenhag da 8 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması son maçında Napoli, Chelsea'yi konuk edecek. Kopenhag, Barcelona deplasmanına gidecek.
