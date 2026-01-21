UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kopenhag ile Napoli karşı karşıya geldi.



Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Napoli'nin golünü 39. dakikada Scott Mc Tominay kaydetti. Kopenhag'a beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Jordan Larsson kaydetti.



Kopenhag'da Thomas Delaney, 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından Napoli, puanını 8 yaptı. Kopenhag da 8 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması son maçında Napoli, Chelsea'yi konuk edecek. Kopenhag, Barcelona deplasmanına gidecek.