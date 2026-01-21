Ya İlkay oynayacak ya Yunus

Galatasaray'da Atletico Madrid maçının şifresi belli oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un İspanyol ekibinin yüksek fizik gücü nedeniyle oyuncularından güçlerini ekonomik kullanmalarını istediği öğrenildi.
Atletico Madrid'in savunmada bireysel hata yapabileceğine dikkat çeken sarı-kırmızılı hocanın, duran toplar konusunda ise savunma oyuncularının dikkatini çektiği belirtildi.
TEK KARARSIZLIK
Okan Buruk'un sadece İlkay ve Yunus arasında kararsız kaldığı öğrenildi.
İlkay ile maça başlayıp durumu kontrol etmeyi düşünen Okan Buruk'un, Yunus'u bugün hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
