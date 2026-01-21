20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Ya İlkay oynayacak ya Yunus

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşılaşmasına hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün arasında karar vermekte zorlandığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA
Ya İlkay oynayacak ya Yunus
Galatasaray'da Atletico Madrid maçının şifresi belli oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un İspanyol ekibinin yüksek fizik gücü nedeniyle oyuncularından güçlerini ekonomik kullanmalarını istediği öğrenildi.

Atletico Madrid'in savunmada bireysel hata yapabileceğine dikkat çeken sarı-kırmızılı hocanın, duran toplar konusunda ise savunma oyuncularının dikkatini çektiği belirtildi.

TEK KARARSIZLIK

Okan Buruk'un sadece İlkay ve Yunus arasında kararsız kaldığı öğrenildi.

İlkay ile maça başlayıp durumu kontrol etmeyi düşünen Okan Buruk'un, Yunus'u bugün hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
