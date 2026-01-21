20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
Bodo/Glimt-M.City
3-1
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
Villarreal-Ajax
1-2
Real Madrid-AS Monaco
6-1
Inter-Arsenal
1-3
Tottenham-B. Dortmund
2-0
Olympiakos-Leverkusen
2-0
Sporting CP-PSG
2-1
Preston North End-Hull City
0-3

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Virtus Bologna!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

calendar 21 Ocak 2026 02:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 7. kez oynanacak çift maç haftasındaki ilk maçında Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak.

Virtus Arena'da oynanacak 23. haftanın kapanış karşılaşması, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Organizasyonda yaptığı son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya üstünlük kurarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

EuroLeague'de sezonun geride kalan bölümünde 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Virtus Bologna ise 12. basamakta yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'in 13. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
