20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Arsenal, deplasmanda Inter'i 3-1 mağlup etti.

21 Ocak 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago




UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus ve 84. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Inter'in tek golünü ise 18. dakikada Petar Sucic attı.

Bu sonucun ardından Arsenal Devler Ligi'nde 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti. Inter, 12 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son hafta maçında Arsenal, Kairat Almaty'yi ağırlayacak. Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
