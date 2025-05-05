Ünlü tarihçi Erhan Afyoncu'dan Mourinho tepkisi!

Ünlü tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden takip etti.
Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı mücadele sonrasında derbiden bir fotoğraf paylaşan Afyoncu, görüşlerini yazdı.
"İNAT ETMENİN MANASI YOK"
İşte Afyoncu'nun o değerlendirmesi;
"Ligin sonu gelmiş, belirli bir ilk 11 yok, belirli bir sistem yok, diziliş devamlı değişiyor, kimin nerede oynadığı belli değil. Devamlı oynayamadıklarından oyuncularda maç kondisyonu oluşmadı, takım ritim yakalayamadı.
Teknik direktör Avrupa maçları dışında müsabakaları ciddiye alıp, hazırlanmıyor. Derbilere hiç kafa yormuyor. İsmail Kartal, geçen sene daha az bütçe ile bu takımdan çok daha iyi bir takım oluşturmuştu. Mourinho o takımı da yok etti. Türkiye'de Portekizli hoca olmuyor. İnat etmenin bir manası yok.
Bu maç seneye Mourinho ile devam edilirse, şampiyonluğun bu seneden gideceğinin en açık işareti oldu."
Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı mücadele sonrasında derbiden bir fotoğraf paylaşan Afyoncu, görüşlerini yazdı.
"İNAT ETMENİN MANASI YOK"
İşte Afyoncu'nun o değerlendirmesi;
"Ligin sonu gelmiş, belirli bir ilk 11 yok, belirli bir sistem yok, diziliş devamlı değişiyor, kimin nerede oynadığı belli değil. Devamlı oynayamadıklarından oyuncularda maç kondisyonu oluşmadı, takım ritim yakalayamadı.
Teknik direktör Avrupa maçları dışında müsabakaları ciddiye alıp, hazırlanmıyor. Derbilere hiç kafa yormuyor. İsmail Kartal, geçen sene daha az bütçe ile bu takımdan çok daha iyi bir takım oluşturmuştu. Mourinho o takımı da yok etti. Türkiye'de Portekizli hoca olmuyor. İnat etmenin bir manası yok.
Bu maç seneye Mourinho ile devam edilirse, şampiyonluğun bu seneden gideceğinin en açık işareti oldu."