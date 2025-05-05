Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın oyunu ve mücadelesi saygıyı hak ediyor"

Sabah spor yazarı Fatih Doğan Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Doğan: 'Beşiktaş'ın oyunu ve mücadelesi saygıyı hak ediyor'
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05 Mayıs 2025 10:09

Sabah spor yazarı Fatih Doğan, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı. 

İşte Fatih Doğan'ın o yazısı; 

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLABİLİRDİ"

"Teknik olarak bu dakikada bu mümkün değil ancak TFF statü değiştirip ligi playoff statüsüyle oynatsa Beşiktaş şampiyon olabilirdi. Siyah-beyazlı takımın büyük ve güçlü rakip performansı bunu söyletiyor." 

"Zamanında rahmetli büyüğümüz İslam Çupi'nin, Fenerbahçe için söylediği güzel bir ifade vardı. Bu sonuçlardan sonra Beşiktaş'a uyarlayalım." 

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜ ÖYLE BİR BÜYÜKLÜKTÜR Kİ..."

"Beşiktaş'ın büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki; küme düşmeye oynayan takımlara puanlar saçtığı bir sezonda konu ezeli rakipleri olunca gerçek kimliğini hatırlaması ve herkese hatırlatmasıdır." 

"HER ŞEYDEN ÖNCE SAYGIYI HAK ETMEKTEDİR" 

"Şampiyon olmak için astronomik maaşlar ve bol yıldızlı, çok sıfırlı bütçelerle yarışan hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenmek, matematiğin ötesinde bir ruh ve mücadeleyle açıklanabilir. Beşiktaş'ın hem kadro derinliği hem de sakatlık nedeniyle eksik futbolcularına rağmen oynanan oyun ve mücadele her şeyden önce saygıyı hak etmektedir."

"ALKIŞLAMALARINI DA ALKIŞLAMAK LAZIM"

"Normalde ilk yarı biterken 45'te "Yönetim istifa, Ali Koç istifa, Aziz Yıldırım Başkan..." diye bağıran F.Bahçe tribünlerine "Maç bitmedi, çok erken oldu, az biraz sabır" derdim ama 10 yıldır sabırla beklediklerini düşününce bunu demenin yanlış ve saygısızlık olacağını düşündüm. Şampiyonluğa havlu atan bir camianın, taraftarın acısına saygı duymak lazım. Beşiktaş takımını alkışlamalarını da alkışlamak lazım." 

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