Mauro Icardi, seneye gelecek!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bu sezonu kapatan Mauro Icardi, gelecek sezon takıma katılacak.
Kulüp Doktoru Yener İnce, kendisine Icardi ile ilgili sorulan bir soru üzerine gelecek sezonu işaret ederken, Arjantinli yıldız da Miami'de sevgilisi ile tatil yapıyor.
KUTLAMAYA DA GELECEK
Kulübün verdiği programı uygulayan Icardi'nin olası bir şampiyonluk kutlamalarına da geleceği öğrenildi.
BU SEZON ICARDI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kulüp Doktoru Yener İnce, kendisine Icardi ile ilgili sorulan bir soru üzerine gelecek sezonu işaret ederken, Arjantinli yıldız da Miami'de sevgilisi ile tatil yapıyor.
KUTLAMAYA DA GELECEK
Kulübün verdiği programı uygulayan Icardi'nin olası bir şampiyonluk kutlamalarına da geleceği öğrenildi.
BU SEZON ICARDI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.