Ertuğrul Doğan'ın 'Teklif var' dediği 5 isim!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar, kulübün mali yapısına dair önemli detaylar içerirken, transfer gündemini de hareketlendirdi.
Başkan Doğan'ın, "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı.
Bu açıklamanın ardından, söz konusu 5 oyuncunun kimler oldugu sorusu gündeme geldi. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Pedro Malheiro, Arseniye Batagov, Salih Malkoçoglu, Denis Draguş ve Batista Mendy öne çıkıyor.
Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov ve Muhammed Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor.
YÖNETİM, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE SICAK
Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Başkan Doğan'ın, "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı.
Bu açıklamanın ardından, söz konusu 5 oyuncunun kimler oldugu sorusu gündeme geldi. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Pedro Malheiro, Arseniye Batagov, Salih Malkoçoglu, Denis Draguş ve Batista Mendy öne çıkıyor.
Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov ve Muhammed Cham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği belirtiliyor.
YÖNETİM, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE SICAK
Yönetimin, kulübün ekonomik yapısını rahatlatmak adına gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.