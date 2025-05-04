Mauro Icardi'nden Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com
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Mauro Icardi'nden Fenerbahçe'ye gönderme
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04 Mayıs 2025 21:38
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara almasının ardındna Mauro Icardi paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.



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