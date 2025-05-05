Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;
"MOURINHO'NUN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"
"Jose Mourinho'ya uzun süredir sürekli en ağır eleştirileri yazarım. Bunların içinde Fenerbahçe'nin kazandığı birçok karşılaşma da dahil. Eleştirilerimin odak noktası şu: "Dünyanın en önemli takımlarının hepsinde belli bir sistem ve kadro istikrarı var. O takımların sahaya çıkacak 11'lerini sakat ve cezalı yoksa hemen hemen ezbere bilebilirsiniz. Mourinho'nun sahaya çıkaracağı ne kadro belli ne de sistem belli. Bir 3'lü oynatıyor bir 4'lü. Dünkü maça bile 3'lü başladı. 4'lüye döndü, 3'lü bitirdi."
"ALİ KOÇ'A ACİL TAVSİYEM VAR"
Bu, günümüz futbolunun istediği ilkelere tam zıt kutup teşkil eden anlayışla başarılı olmak mümkün değil. Bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a acil tavsiyem, istikrar düşüncesini bir kenara bırakıp gelecek seneki Mourinho ile devam kararını tekrar ciddi bir şekilde gözden geçirmesidir. Ayrıca hakem Yasin Kol'u çok beğendim.
Ömer Üründül: "Ali Koç'a tavsiyem var"
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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