Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme

Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme yapıldı. İşte Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme
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04 Mayıs 2025 21:47
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 21:51
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesinin ardından ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Siyah-beyazlıların sosyal medyadan "Boğazın efendi" notuyla paylaştığı videoda kanaryanın kafese konulması ve aslana tasma takılması dikkat çekti.

Öte yandan Beşiktaş'ın X'teki İngilizce hesabından Kadıköy'deki sevinç resmi paylaşıldı ve "Boğazın diğer yakasında 'rutin' bir galibiyet... Evimizde gibi hissediyoruz!" notu düşüldü.



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