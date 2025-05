Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var'

Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;



"BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ"



"Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var."



"MOURINHO İLE DEVAM ET DE GÖRELİM"



"Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim."