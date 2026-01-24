24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-122'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-165'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-019'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-159'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Thomas Reis: "Hiçbir takım hak etmedi"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kocaelispor beraberliği sonrası, "Hiçbir takım galibiyeti hak etmedi." dedi.

calendar 24 Ocak 2026 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Hiçbir takım hak etmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bugün hiçbir takım galibiyeti hak etmedi." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımının kötü performans gösterdiğini dile getirdi.

Takımın gösterdiği performanstan memnun olmadığını dile getiren Reis, "İlk yarıya baktığımızda oyun hızımız çok yavaştı. Topla çok temaslı bir şekilde oynadık ve yön değiştirmeyi unuttuk açıkçası. Belki de iki defa yön değiştirdik. Aslında planımız hızlı bir şekilde oynamak, hızlı bir şekilde yön değiştirmek. Ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda yakalamış olduğumuz duran top şansları vardı. Ne yazık ki onlardan da istediğimiz sonucu alamadık. Belki iki saat boyunca oynamış olsaydık herhangi bir gol bulamazdık. Bugün de tam olarak problemimiz buydu. Çünkü gol pozisyonlarına girmede biraz sıkıntı yaşadık. Bu sezonun geneline baktığımızda çok fazla maçta beraber kaldık. Bazen bir maçı kaybedip bir sonrakini kazanmak daha iyi olur ama ne yazık ki böyle olmadı ve birçok karşılaşmayı beraber bitirdik." ifadesini kullandı.


Reis, sakat oyuncuların yeni yeni takıma dönmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni olan oyuncularımızın da biraz da zamana ihtiyaçları var. İlk yarı bittikten sonra onlarında yorgun olduklarını gözlemledim ve bu sebepten dolayı da bazı değişiklikler yaptım. Son haftalarda galibiyet özlemi yaşıyoruz. Her sezon böyle şeyler yaşanmıyor. Özellikle geçen seneye baktığımızda takım halinde çok iyi bir seri yakalamıştık. Ama bu dönem açıkçası negatif anlamda bir seri yakaladık diyebilirim. Tabii her gün güneşli günler olmuyor. Zor dönemden de geçtiğiniz günlerde olabiliyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı tamamlayıp tekrardan o eski performansımıza kavuşmak istiyoruz. Umarım bir sonraki karşılaşmadan 3 puan alırız. Çünkü çok uzun zaman oldu 3 puan almayalı. Bundan sonra odak noktam tamamen bir sonraki karşılaşmadan 3 puan almak olacak."

Kötü performanstan sonra beraberliğin iyi bir sonuç olduğuna dikkati çeken Reis, şunları kaydetti:

"Bugün hiçbir takım galibiyeti hak etmedi. Rakibimize vermiş olduğumuz sadece bir şans vardı. O da vermiş olduğumuz şanstı ve çektikleri şut direkten dönmüştü. O pozisyonun hemen öncesinde bizim yakalamış olduğumuz net bir şansımız vardı gol atmak için. Ne yazık ki o ceza sahası içerisinde doğru pozisyon almadığımız için onu değerlendiremedik. Beraberlik aslında kabul edilebilir bir sonuç böyle bir performanstan sonra. Totalde şimdiye kadar almış olduğumuz 27 puan var Süper Lig'de. Süper Lig için yeterli bir takım olduğumuzu elbette ki düşünüyorum ama bugünkü performans ne yazık ki istediğimiz performans değildi."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 41 13 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 15 35 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.