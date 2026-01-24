Nuri Şahin: 'Galibiyeti hak eden taraf bizdik'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rakiplerine çok az pozisyon verdiklerini dile getiren Şahin, takımının defansif anlamda iyi bir oyun sergilediğini belirtti.



Kayserispor'a başarı temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:



"Oyuncularımız, Kayseri deplasmanının ilk 20-30 dakikasının hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyordu. Ona da iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, her zaman iyi bir defans anlayışı sergileyen Başakaşehir vardı. Umarım bunda hemfikirizdir. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."