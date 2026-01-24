24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-078'
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
20:00
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
1-037'
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
19:00
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
20:00
24 Ocak
Como-Torino
6-075'
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
1-019'
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
0-036'
24 Ocak
Fulham-Brighton
0-137'
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
0-146'
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-049'
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-045'
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-047'
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-046'
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
19:00
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Başakşehir, Süper Lig'de yoluna "Doludizgin" devam ediyor

RAMS Başakşehir, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

calendar 24 Ocak 2026 18:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Süper Lig'de yoluna 'Doludizgin' devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. 

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe net galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (Kendi kalesine) ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Sekizinci yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.



LİGDE ÜST ÜTE 4. GALİBİYET

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligde oynadığı son 6 mücadelede 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, hanesine 16 puan yazdırarak çıkışını devam ettirdi.

Bu süreçte 16 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

SÜPER LİG'DE DIŞ SAHADAKİ SON 3 MAÇI KAZANDI 

Başakşehir, ligde konuk takım ünvanıyla çıktığı son 3 müsabakada hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 3 maçta Kasımpaşa, Samsunspor ve Kayserispor'u mağlup etti.

ÜÇ GOLÜN 2'Sİ SELKE VE DA COSTA'DAN

Başakşehir'in Kayserispor karşısında kaydettiği 3 golün 2'sine Davie Selke ile Nuno da Costa imza attı.

Yeşil Burun Adalı futbolcu Da Costa, Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı. Alman oyuncu Selke ise Süper Lig'de ikinci defa ağları havalandırdı.

Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı ikinci golde pozisyonun içinde yer alarak önemli rol oynayan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, üçüncü golün de asistini yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.