Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı!

Gakatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.



Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek.



OSIMHEN, 13 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 13'e çıkardı.Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.