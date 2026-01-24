24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
2-032'
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0DA
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-037'
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
1-280'

Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı!

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 2 sezonda 50 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde 5. sıraya yükseldi.

calendar 24 Ocak 2026 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Gakatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.

Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek. 

OSIMHEN, 13 GOLE ULAŞTI



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 13'e çıkardı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.