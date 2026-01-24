İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Omar Marmoush ve 45. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.



Maça yedek kulübesinde başlayan Erling Haaland, 73. dakikada Rayan Cherki'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 46'ya yükseltti. Wolverhampton 8 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Tottenham'a konuk olacak. Wolverhampton, Bournemouth'u ağırlayacak.



