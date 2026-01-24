Gabriel Sara'dan tarihe geçen gol!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, golü çok erken buldu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
Brezilyalı futbolcu, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.
GALATASARAY'DA TARİHİ GOL
Gabriel Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi:
00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara vs Fatih Karagümrük
