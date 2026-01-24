Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Pendikspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.
Pendikspor'un golünü 23. dakikada Berkay Sülüngöz kaydetti.
Erzurumspor'un golleri 44. dakikada Thuram' (kendi kalesine) ve 85. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi.
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 42'ye yükseltti. Pendikspor 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Pendikspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor, Sarıyer'i ağırlayacak.
Pendikspor'un golünü 23. dakikada Berkay Sülüngöz kaydetti.
Erzurumspor'un golleri 44. dakikada Thuram' (kendi kalesine) ve 85. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi.
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor puanını 42'ye yükseltti. Pendikspor 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Pendikspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor, Sarıyer'i ağırlayacak.