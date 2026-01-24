Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, 31. saniyede Gabriel Sara ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın 27. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Galatasaray, Gabriel Sara'nın 51 ve Victor Osimhen'in 55. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.
Galatasaray'da cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 46 yaptı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.
Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lige iç sahadaki Kayserispor maçıyla dönecek. Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de haftaya 43 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kırmızı-siyahlılara konuk oldu.
Galatasaray, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapılan müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncu değiştirdi. Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.
7 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Bu sürede ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçını kaçıran Jakobs, şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvadan döndükten sonra yapılan 1 müsabakada sonradan oyuna girdi.
10 MAÇ SONRA YEDEK KALDI
Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.
Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.
ORTA SAHADA ROTASYON
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada rotasyona gitti.
Fatih Karagümrük müsabakasıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.
Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.
KÜFÜRE KARŞI PANKART
İki takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı.
Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.
GALATASARAY GOLLE BAŞLADI
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasına adeta 1-0 önde başladı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, 31. saniyede fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın yaptığı ön alan baskısı sonrası Fatih Karagümrük savunması hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gabriel Sara, topu ağlara gönderdi.
Gabriel Sara, bu golüyle bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. Brezilyalı futbolcu ayrıca, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.
FATİH KARAGÜMRÜK'TEN BERABERLİK
Fatih Karagümrük, Galatasaray karşısında 27. dakikada Barış Kalaycı ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu. Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen uzun topa hareketlenen ve topu alan Serginho, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu geriye çeken ve kendisini takip eden Davinson'dan sıyrılan Serginho, geriden gelen Barış Kalaycı'yı gördü. Barış, yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
İLKAY GÜNDOĞAN KAÇIRDI
Galatasaray, karşılaşmanın 33. dakikasında etkili oldu. Gabriel Sara'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.
İLK DEVREDE BERABERLİK
Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarı sonrası oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, ikinci yarının başında Lucas Torreira yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DAN PEŞ PEŞE GOLLER
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 4 dakika içerisinde 2 gol buldu.
51. dakikada sağdan Roland Sallai'nin ortasında Gabriel Sara ceza sahasında iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Sara, kendisi ve takımınıın ikinci golünü attı. Galatasaray, bu golle durumu 2-1 yaptı.
55. dakikada ise bu kez İlkay'ın sağdan ortasında Victor Osimhen, arka direkte topu göğsüyle önüne indirdi. Nijeryalı futbolcu, daha sonra yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Osimhen'in golüyle durumu 3-1'e getirdi.
BARIŞ ALPER GELECEK HAFTA YOK
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada sarı kart gördü. Bu sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 0-1.
27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.
33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.
55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.
66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 64 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Traore (Dk. 64 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 77 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 85 Tarık Buğra Kalpaklı), Serginho (Dk. 64 Tiago Çukur)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 70 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 46 Lemina), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Dk. 64 Eren Elmalı), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 79 Kaan Ayhan)
Goller: Dk. 1 ve Dk. 51 Sara, Dk. 55 Osimhen (Galatasaray), Dk. 27 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 23 Jakobs, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
