Fulham, Brighton'ı son dakikalarda yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında Fulham ile Brighton karşı karşıya geldi.
Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 72. dakikada Samuel Chukwueze ile 90+2. dakikada Harry Wilson kaydetti.
Brighton'un tek golünü ise dakika 28. dakikada Yasin Ayari attı.
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Brighton, 30 puanda kaldı. Fulham, 34 puana yükseldi.
Premier Lig'in gelecek haftasında Brighton, Everton'u ağırlayacak. Fulham, Manchester United deplasmanına gidecek.
