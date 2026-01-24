24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-125'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-168'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-022'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-162'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Samsunspor galibiyete hasret kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Samsunspor, sahasında Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 24 Ocak 2026 18:53 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 18:59
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor galibiyete hasret kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Samsunspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un ligde galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti. 

42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti.

70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.

90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)

Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 41 13 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 15 35 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.