Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'un ligde galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.
42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
58. dakikada Soner Gönül'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci bloke etti.
70. dakikada Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.
90. dakikada Soner Gönül'ün ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda top, direk dibinden auta çıktı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)
Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor)