24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
0-122'
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
23:05
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
21:00
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-165'
24 Ocak
Lecce-Lazio
22:45
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
0-019'
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
23:00
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
20:30
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
20:30
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
20:30
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-159'
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
22:00

Kayserispor'dan transfer açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic ve kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'dan transfer açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Djalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.



"APTALCA GOLLER YEDİK"

Rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Djalovic, "Açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

BAŞKAN AÇIKALIN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI  

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise stat çıkışında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, Beşiktaş maçının ardından sahalarında galibiyet beklediklerini söyledi.

Zor bir fikstürlerinin olduğunu ve transfer için de gece, gündüz çalıştıklarını dile getiren Açıkalın, şöyle konuştu:

"Maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmak için 3-5 tane oyuncu getirmek kolay ama biz tamamen Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda yürümeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar, oyunsal, puansal anlamda yaşayacağız. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Skor önemli ama bugün 3-0'dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden fazla üzmüştür. Umarım bir an önce takımımız gerekli oyunu oynar diye düşünüyorum."

Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacaklarını anımsatan Açıkalın, Kayserispor'un gerektiği gibi sahaya çıkıp oynayacağını belirtti. 

 Reklam 
